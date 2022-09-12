Будьте в Плюсе

Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений Чечни

«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
URA.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале
 сообщил о возвращении на фронт в Донецкую народную республику полка элитных бойцов во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и пообещал достичь результатов на передовой.
Газета.Ru
В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что подразделения были отправлены в отпуск после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов.
Вечерняя Москва
Чеченский лидер отметил, что для украинских боевиков результаты на передовой теперь точно станут плачевными, и посоветовал всушникам запастись белым полотнищем.
ИА Новороссия

Подробнее о событии

Кадыров сообщил о возвращении элитных чеченских бойцов в ДНР
Известия03:41
Кадыров сообщил о возвращении в б. УССР после отпуска элитных частей Чечни
REGNUM02:24
Кадыров: боевая элита Чечни вернулась на Украину во главе с Делимхановым
URA.Ru03:24
Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений Чечни
RT на русском03:14
Кадыров сообщил о возвращении в ДНР полка элитных бойцов во главе с Делимхановым
Газета.Ru02:45
Глава Чечни Кадыров заявил о возвращении в зону СВО элитных чеченских подразделений
Lenta.ru02:25
Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в зону СВО подразделений, освобождавших Мариуполь
Военное обозрение03:40

Интересное

ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
РИА Новости02:11

«Ъ»: в России собираются создать банкоматы, первые образцы АТМ будут готовы осенью

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в России собираются создать собственные банкоматы.
Газета.Ru00:52

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия потребует тотальной капитуляции Киева

Зампред Совбеза заявил, что президент Украины знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России.
Lenta.ru03:29

WSJ: в Нидерландах развернули кампанию по сокращению времени приема душа до пяти минут

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.
РИА Новости22:03

Посол России Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя оружие Киеву

Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил в интервью "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
РИА Новости23:16

На рынке высказались за уменьшение ключевой ставки до 7,5% в сентябре

В пользу возможного снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. на заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) 16 сентября высказались 9 из 12 опрошенных «Известиями» банковских аналитиков.
Известия23:48

Губернатор Курской области Старовойт: в результате обстрела Теткино поврежден газопровод

Об обстреле со стороны Украины приграничного поселка в Курской области стало известно утром в понедельник, 12 сентября.
Lenta.ru02:11

Референдум в Запорожской области планируют провести после достижения полной безопасности

Референдум по вхождению в состав Российской Федерации будет проведен в Запорожской области после достижения полной безопасности для жителей региона.
ТАСС03:28

Sankei Shimbun: развивающиеся страны оказались в беде из-за закупки Западом угля и СПГ

Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, бросившегося в кризисный момент закупать ископаемые ресурсы, пишет издание Sankei Shimbun.
Lenta.ru21:24