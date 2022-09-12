«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.
Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил в интервью "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев.