Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале призвал Армению и Азербайджан остановить кровопролитие.В источнике
Рамзан Кадыров
Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил.
Подробнее о событии
РБК

Кадыров призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие

РБКвчера в 14:09
Говорит Москва

Рамзан Кадыров обратился к Еревану и Баку

Говорит Москвавчера в 13:26
URA.Ru

Кадыров обратился к Армении и Азербайджану

URA.Ruвчера в 13:38
ИА Грозный-Информ

Рамзан Кадыров призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

ИА Грозный-Информвчера в 13:37
РИА Новости

Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом

РИА Новостивчера в 13:34
Sputnik Армения

«Смирите гнев на здравомыслие»: Кадыров обратился к руководству Армении и Азербайджана

Sputnik Армениявчера в 13:47
Евразия Daily

Кадыров призвал Азербайджан и Армению смирить гордыню

Евразия Dailyвчера в 13:24

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
80

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
1

Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPb25 сентября в 13:56
38

Средний возраст сахалинцев не превышает 39 лет

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин.
Сахалин.Инфо19:51

Армения подала иск против Азербайджана в ЕСПЧ из-за обстрелов Карабаха

В Европейский суд по правам человека с требованием принудить Баку прекратить обстрелы гражданских объектов обратилась Армения, сообщает 27 сентября представительство республики в ЕСПЧ на официальной странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 14:32
8

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.
Коммерсантъвчера в 11:20
39

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31