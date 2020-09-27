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DixiNews
DixiNews

Кадыров жестко обратился к Азербайджану и Армении

Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров.В источнике
Рамзан Кадыров
Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил.
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ИА Грозный-Информ

Рамзан Кадыров призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

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Sputnik Армения

«Смирите гнев на здравомыслие»: Кадыров обратился к руководству Армении и Азербайджана

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URA.Ru

Кадыров обратился к Армении и Азербайджану

URA.Ruвчера в 13:38
РБК

Кадыров призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие

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РИА Новостивчера в 13:34
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Рамзан Кадыров обратился к Еревану и Баку

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Кадыров призвал Азербайджан и Армению смирить гордыню

Евразия Dailyвчера в 13:24

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