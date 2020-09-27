Кадыров жестко обратился к Азербайджану и Армении
Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров.В источнике
Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил.
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Рамзан Кадыров призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров
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