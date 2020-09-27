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DixiNews
DixiNews

Кадыров жестко обратился к Азербайджану и Армении

Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров.В источнике
Рамзан Кадыров
Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил.
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РБК

Кадыров призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие

РБКвчера в 14:09
Sputnik Армения

«Смирите гнев на здравомыслие»: Кадыров обратился к руководству Армении и Азербайджана

Sputnik Армениявчера в 13:47
Евразия Daily

Кадыров призвал Азербайджан и Армению смирить гордыню

Евразия Dailyвчера в 13:24
ИА Грозный-Информ

Рамзан Кадыров призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

ИА Грозный-Информвчера в 13:37
РИА Новости

Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом

РИА Новостивчера в 13:34
Говорит Москва

Рамзан Кадыров обратился к Еревану и Баку

Говорит Москвавчера в 13:26
URA.Ru

Кадыров обратился к Армении и Азербайджану

URA.Ruвчера в 13:38

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки
CT newsвчера в 11:47
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Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
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У границ России назревает война

По сообщению анонимного источника, турецкие спецслужбы направили в Азербайджан отряд боевиков из антикурдской группировки "Дивизия Султана Мурада" для участия в военных действиях против Армении.
CT newsвчера в 11:35
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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Жену главврача районной больницы убили в Новосибирской области

Согласно информации от Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в воскресенье, 27 сентября супруг обнаружил в квартире в жилмассиве «Набережный» тело 55-летней жены со следами насильственной смерти.
Kursk.comвчера в 15:02
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