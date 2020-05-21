Коронавирус
Lenta.ruКадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ.
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Общество
Стратегия «стадного иммунитета»: Швеция представила первую статистику
Исследование проведено для определения уровня выработанного к настоящему времени «стадного иммунитета» у населения Швеции.
Евразия Daily 09:27
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Здоровье
В Пензе озвучена статистика по пневмонии
Замглавы регионального минздрава Оксана Чижова рассказала, что с января по апрель количество умерших от пневмонии составило 58 человек.
The Penza Post 08:24
Футбол
Три футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом
Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом.
Metaratings 10:08
Политика
Аналитики предрекли Трампу поражение на президентских выборах
Аналитики предрекли Трампу поражение.
HotGeo 09:47
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Биатлон
Тихонов ответил Губерниеву на слова о массовом допинге в биатлоне
Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на слова о массовом допинге в СБР.
РИА Новости 08:54
Общество
Суд США разрешил забрать артефакт с затонувшего «Титаника»
Федеральный суд в Вирджинии выдал разрешение на экспедицию, в ходе которой исследователи разрежут обломки корабля «Титаник» и извлекут беспроводной телеграф Маркони, известного под названием «голос "Титаника"», пишет газета The Washington Post.
Rambler News Service вчера в 10:27
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Политика
Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать.
Пятый канал вчера в 09:48
Авто
Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям.
Автоновости дня вчера в 03:21
Общество
Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде
Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
Солидарность вчера в 19:15
Спорт
В «Steam» бесплатно раздают «DayZ»
ГЛАС.RU 08:35
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Наука
Ученые раскрыли состав покрытия гробниц в Древнем Египте
Состав вещества, которым были покрыты гробницы древнеегипетских мумий, определили ученые из Британского музея.
Слово и Дело 09:32
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
В Обнинске умер пострадавший при взрыве в радиологическом центре
В больнице Обнинска скончался пострадавший при взрыве в лаборатории радиологического медцентра, сообщили в управлении СКР по Калужской области.
Аргументы и Факты 10:59
Общество
В лесу под Челябинском нашли десятки иномарок
В Челябинской области на участке рядом с озером Смолино местный житель обнаружил десятки новых автомобилей марки Toyota Camry, сообщает портал «74.ru».
Rambler News Service 19 мая в 12:23
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26