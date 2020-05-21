Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ.
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Подробнее о событии

Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц

РИА Новости12:25

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru10:38

Источник: Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус

ТАСС12:01

СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Кадырова

Коммерсантъ11:24

У Рамзана Кадырова может быть коронавирус

Ёлдаш11:22

У главы Чечни Кадырова заподозрили заражение COVID-19

РБК12:19

Пресс-служба Кадырова не комментирует информацию о его возможном заболевании COVID-19

Znak.com09:30
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