Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ.

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 6K

Шоу-бизнес Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох. 12

Кино Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.

Происшествия В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.

Общество Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса Очередность определила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,8K

Экономика Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25% Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.

Шоу-бизнес Джиджи Хадид работала на Неделе моды беременной Примерно месяц назад стало известно, что модель ждет ребенка. Недавно Джиджи Хадид пообщалась в прямом эфире с визажистом Эрин Парсонс.

Политика В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев. 14

Политика Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров "большой семерки" в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 115

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.

Общество BCG рассказала о новой реальности после COVID-19 Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.

Музыка Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса. 774