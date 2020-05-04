Коронавирус
Мой БрянскКадырова призвали уволить тренера «Ахмата» за критику россиян
Главе Чечни Рамзану Кадырову предложили уволить главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова. В соцсетях он раскритиковал россиян, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за пандемии, передаёт РИА «Новости». На публикацию ответили негативно.
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Игорь Шалимов назвал дармоедами. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год.
— Василий Уткин, российский журналистPravda.Ru 04 мая в 04:41
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Российская газета 10:50
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РИА Новости 08:59
Футбол
В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу
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Дождь 10:46
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Поступления налогов в апреле резко снизились.
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В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
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В США прекращает работу группа по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что межведомственная рабочая группа, созданная для борьбы с коронавирусом, прекращает свою работу.
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