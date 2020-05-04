Коронавирус
Мой БрянскКадырова призвали уволить тренера «Ахмата» за критику россиян
Главе Чечни Рамзану Кадырову предложили уволить главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова. В соцсетях он раскритиковал россиян, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за пандемии, передаёт РИА «Новости». На публикацию ответили негативно.
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Игорь Шалимов назвал дармоедами. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год.
— Василий Уткин, российский журналистPravda.Ru вчера в 04:41
с чего всё началось
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов подвергся резкой критике со стороны подписчиков своего Instagram после публикации видео, на котором запечатлены оскорбления и нелицеприятные высказывания в отношении российских граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса COVID-19.РИА Новости03 мая в 17:59
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Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» бомжом за слова о «ноющих» россиянах
Взгляд.ру03 мая в 21:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
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