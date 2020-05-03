Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскКадырова призвали уволить тренера «Ахмата» за критику россиян

Главе Чечни Рамзану Кадырову предложили уволить главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова. В соцсетях он раскритиковал россиян, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за пандемии, передаёт РИА «Новости». На публикацию ответили негативно.
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«Ноющие россияне-дармоеды» призвали Кадырова уволить Шалимова

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Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» «бомжом» после критики россиян

РИА Новости03 мая в 17:59

Кадырову предложили сделать тренера «Ахмата» бомжом

Аргументы и Факты04 мая в 00:46

Кадырова попросили наказать тренера «Ахмата» за высказывания о россиянах

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Рамзана Кадырова призвали уволить главного тренера «Ахмата» за слова о «ноющих» россиянах

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Газета.Ru03 мая в 17:13

Кадырова призвали уволить Шалимова после слов о ноющих россиянах: «Чтобы понял, что такое жизнь без денег»

Sport24.ru03 мая в 16:02
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Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
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Происшествия

Коронавирус нашли у шести человек, прибывших из Таиланда в Ростов

Evo-rus.com 06:56
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Политика

Началось совещание Владимира Путина с главами регионов

Москва, 6 мая 2020, 15:13 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов в онлайн-формате началось.
REGNUM 08:13
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Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
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Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
ФАН 02:50
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Общество

Шойгу рассказал о праздновании Дня Победы в условиях коронавируса

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Киберспорт

В Steam началась раздача Evil Genius

CyberSport.ru 09:25
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь

Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
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Экономика

Минэкономразвития: общий объем кредитов бизнесу оценивается в 217 млрд

Кредиты, которые были предоставлены российскому бизнесу, составляют примерно 217 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Народные новости 09:18
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
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Здоровье

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
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Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
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Политика

Путин дал поручение по выходу России из режима изоляции

Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений.
Lenta.ru 09:46
Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости вчера в 12:57
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Экономика

Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:56
Кино

Телеканал «Россия 1» покажет новосибирцам фильмы ко Дню Победы

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Общество

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

РИА Новости 10:03
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Общество

Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей

Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Фигурное катание

Трусову отчислят из «Самбо-70» в случае ухода от Тутберидзе

Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил, что школе придется отчислить фигуристку Александру Трусову, если та покинет группу Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 09:16
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011. Президент Чеченской Республики с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011.
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