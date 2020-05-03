Главе Чечни Рамзану Кадырову предложили уволить главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова. В соцсетях он раскритиковал россиян, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за пандемии, передаёт РИА «Новости». На публикацию ответили негативно.

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости». 59

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась. 4

Общество Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции. 208

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 648

Политика Путин дал поручение по выходу России из режима изоляции Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений.

Общество Министр культуры России заразилась коронавирусом Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. 692

Экономика Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

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Общество Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей. 2

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 337

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 971