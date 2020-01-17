Политика

REGNUMREGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
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с чего всё началось

Кадырову пророчат повышение в новом правительстве

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.
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СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина

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Эхо Москвы14:03

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Gazeta.SPb03:29

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

REGNUM04:28

СМИ: Кадырову предложили высокую должность

Московский Комсомолец02:16

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Рамблер01:34

«Аргументы недели»: Кадыров может стать полпредом

URA.Ruвчера в 11:37
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