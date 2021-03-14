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Газета.Ru
Газета.Ru

Кафе начали экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Кафе и рестораны начали экономить на салфетках, чтобы компенсировать подорожание продуктов и не повышать цены. Об этом пишет РБК. Например, сеть ресторанов русской кухни "Теремок" объявила, что в конце марта будет вынуждена поднять цены на 1-2 рубля.В источнике
С чего всё началось

Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

Рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка, полагает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
РБК02:00

Подробнее о событии

Российские рестораторы говорят о росте цен в кафе и ресторанах из-за роста цен на продукты

Эхо Москвы12:03

РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

РИА Новости05:01

В России вслед за продуктами подорожает ресторанная еда

URA.Ru02:36

Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты

Lenta.ru02:50

Рестораны начали экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Телеканал 360°02:43

СМИ сообщили о планах ресторанов поднять цены в меню

Говорит Москва02:58

Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

РБК02:00
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