Кафе начали экономить на салфетках из-за подорожания продуктов
Кафе и рестораны начали экономить на салфетках, чтобы компенсировать подорожание продуктов и не повышать цены. Об этом пишет РБК. Например, сеть ресторанов русской кухни "Теремок" объявила, что в конце марта будет вынуждена поднять цены на 1-2 рубля.В источнике
С чего всё началось
Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов
Рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка, полагает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
РБК02:00