Кафе и рестораны начали экономить на салфетках, чтобы компенсировать подорожание продуктов и не повышать цены. Об этом пишет РБК. Например, сеть ресторанов русской кухни "Теремок" объявила, что в конце марта будет вынуждена поднять цены на 1-2 рубля.

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С чего всё началось Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов Рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка, полагает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. РБК 02:00