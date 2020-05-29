Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.

Кафе в Москве могут открыть при новом смягчении ограничительных мер

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