Общество
RT на русскомКафе в Москве могут открыть при новом смягчении ограничительных мер
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.
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BCG привела три сценария роста безработицы в России
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Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня
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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
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Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
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Происшествия
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В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
Космос
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Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
Общество
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Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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RT на русском вчера в 06:13
Общество
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
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Футбол
Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью
Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48