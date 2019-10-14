Футбол
Sport.ruКафельников: «Врагу не пожелаю возглавить „Спартак“, пока там Федун»
Бывшая первая ракетка мира и известный фанат московского "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал грядущее назначение Доменико Тедеско на должность тренера "Спартака".
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Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом
В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
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Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
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В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
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Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
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Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
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Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»
Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
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Отмечается, что в топ-10 самых распространённых кросс-версий автомобилей в России вошли также Lada Largus, продажи которой за 8 месяцев с начала года составили 10 473 единицы, Renault Logan Stepway (8419 ед.), Lada Xray Cross (6479 ед.), Lada Vesta Cross (2623 ед.), Lada Granta Cross (2311 ед.), а также Kia Picanto X-Line (489 ед.) и Renault Dokker Stepway (138 ед.).
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Происшествия
В Москве вооруженные люди на трех машинах похитили сумку с деньгами
Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
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Минэнерго проработает меры ответственности «Транснефти» до ноября
Министерство энергетики по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака до 1 ноября проработает меры ответственности «Транснефти» за качество нефти.
News.ru 11:19
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
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Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
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Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Вышел финальный трейлер «Холодного сердца 2»
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Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры
Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
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Операционная система от Huawei стремительно догоняет iOS и Android
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Армия и оружие
Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж
По многочисленным данным, подчиненная Дамаску Сирийская арабская армия (САА) контролирует населенные пункты на севере и северо-западе от Манбиджа, однако в город пока что не вошла.
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