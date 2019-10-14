Бывшая первая ракетка мира и известный фанат московского "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал грядущее назначение Доменико Тедеско на должность тренера "Спартака".

Кафельников: «Врагу не пожелаю возглавить „Спартак“, пока там Федун»

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