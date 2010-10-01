Футбол
Pravda.RuКафельников считает, что Тедеско зря стал тренером «Спартака»
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников пожелал удачи новому главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско. Вместе с тем, теннисист и известный болельщик команды не ждет успешных выступлений футболистов. Кафельников подверг критике владельца клуба Леонида Федуна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Российская газета 08:07
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Общество
Супруга Семака призналась, что в детстве ее называли «Аня ку-ку»
Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна призналась, что в детстве ее называли «Аня ку-ку» за сумасшедшие за амбициозные мечты.
МР7.ру 02:59
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие
Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — сказано в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге 14 октября.
Известия 08:28
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Авто
Россиян предупредили об изменении транспортного налога
Для легковушек стоимостью от 3 до 5 млн рублей будет применяться единый повышающий коэффициент, который составляет 1,1. Ранее он составлял 1,3 и 1,5. В системе расчета транспортного налога появились изменения, которые касаются организаций.
UfacityNews.ru вчера в 11:08
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском об отражении атаки турок
SM News вчера в 15:30
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Политика
Песков прокомментировал пресс-марафон Зеленского
В Кремле ознакомились с основными тезисами пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.
Известия 07:00
Кино
Warner Bros. предложила Джеймсу Ганну «все, что угодно»
Киностудия Warner Bros. была настолько заинтересована в сотрудничестве с создателем "Стражей Галактики" Джеймсом Ганном, что была готова предложить ему любой кинопроект по его выбору.
Kinonews.ru 04:55
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 05:27
Происшествия
В регионах начались сокращения сотрудников ГИБДД
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — заявил источник.
AutoNews 02:59
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37