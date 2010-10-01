Футбол

Pravda.RuPravda.RuКафельников считает, что Тедеско зря стал тренером «Спартака»

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников пожелал удачи новому главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско. Вместе с тем, теннисист и известный болельщик команды не ждет успешных выступлений футболистов. Кафельников подверг критике владельца клуба Леонида Федуна.
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Евгений Кафельников: «Злейшему врагу не пожелаю стать тренером „Спартака“, пока в команде такой президент»

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Евгений Кафельников: «Злейшему врагу не пожелаю стать тренером „Спартака“, пока в команде такой президент»

Sportbox.RU08:01

Кафельников считает, что Тедеско зря стал тренером «Спартака»

Pravda.Ru07:53
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