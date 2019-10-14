Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на видео, которое посвящено вероятному назначению немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых. «Удачи», — написал Глушаков в своём Twitter.
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Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

Евро-футбол.ру10:09

Глушаков пожелал удачи Тедеско в «Спартаке»

Спорт-Экспресс10:07

Евгений Кафельников: «Злейшему врагу не пожелаю стать тренером „Спартака“, пока в команде такой президент»

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Кафельников скептически отнесся к назначению Тедеско

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Sport.ru08:59

Евгений Кафельников: «Злейшему врагу не пожелаю стать тренером „Спартака“, пока в команде такой президент»

Sportbox.RU08:01

Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

Чемпионат10:00
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

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В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ

В Красноярске вандалы подожгли мемориал героям Великой Отечественной войны, расположенный в Кировском районе на площади 50-летия Победы по ул. Вавилова.
ДЕЛА.ru 07:08
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Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
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Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
РБК 09:37
Экономика

РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано»

В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
Интерфакс 09:46
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Происшествия

СКР задержал новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая.
Коммерсантъ 08:35
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Авто

В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Наука

Ученые из Сколково предложили простую модель для описания твердости материалов

14.10.19 Российские ученые предложили простую и точную модель для описания твердости и трещиностойкости материалов.
Портал Поиск 04:24
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Политика

Медведев потребовал от губернаторов объяснить срыв ввода соцобъектов

Главы регионов, в которых с опозданием вводятся в строй объекты социальной сферы, должны представить письменный отчет о причинах происходящего.
РБК 09:41
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:28
Футбол

Украина – Португалия. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Евро-2020

Сегодня, в понедельник, 14 октября, в 21:45 (МСК) состоится матч восьмого тура квалификационного раунда Чемпионата Европы 2020 между национальными сборными Украины и Португалии.
Букмекеры.рф 08:02
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Происшествия

Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо

По информации курдских источников телеканала, в ближайшие часы сирийская армия войдет в город Кобани на восточном берегу реки Евфрат в 150 км от Алеппо.
Взгляд.ру вчера в 18:08
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги голосования о месте строительства храма

Горизбирком Екатеринбурга подвел итоги опроса о месте для строительства церкви Святой Екатерины.
Газета.Ru 07:01
Общество

Какой будет погода в тот день, который определяет зиму

Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.
Стерлеград вчера в 23:15
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие

Турция начала наступление на Манбидж

Турецкие военные вместе с вооруженной сирийской оппозицией при поддержке авиации начали наступление на город Манбидж, сообщает газета Sabah.
Взгляд.ру 10:20
Политика

Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Политика

Масштабный марш националистов против мира в Донбассе начался в Киеве

В Киеве стартовал масштабный марш националистов, на который съехалось около десяти тысяч радикалов со всей страны.
ФАН 07:51
Технологии

Будет таким же эпичным, как «Игра престолов». Apple хвастается грядущим сериалом с Джейсоном Момоа

Согласно слухам, Apple метит в том числе и на премию «Оскар», хотя получится ли это у неё, покажет лишь время.
iXBT.com вчера в 10:07
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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