Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников высмеял футболиста Дмитрия Тарасова за слова о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Кафельников высмеял футболиста Тарасова за слова о Путине и бедных в России

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

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Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

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Политика Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.

Происшествия Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.

Космос В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл» Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

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Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

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Политика МИД России пообещал Болгарии ответные меры на высылку дипломата Москва может принять ответные меры в отношении Софии после объявления российского дипломата персоной нон грата, сообщило 29 октября посольство России в Болгарии.

Армия и оружие В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией В сообщении турецкого Минобороны утверждается, что данный вопрос был согласован с Россией. В Анкаре не уточнили обстоятельства задержания.

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Игры Gwent теперь доступен для скачивания в App Store Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.

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