Общество

Sport24.ruSport24.ruКафельников высмеял футболиста Тарасова за слова о Путине и бедных в России

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников высмеял футболиста Дмитрия Тарасова за слова о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
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Путешествия

Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны вчера в 08:36
Авто

Renault привезет в Европу бюджетный электрокар

В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» и продлило серию побед в КХЛ

РБК 15:14
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Политика

Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости 15:32
Происшествия

Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Технологии

В России создали одноразовую посуду из крахмала

ФедералПресс вчера в 05:05
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Общество

Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что школьные домашние задания — «это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя».
RT на русском 14:38
Футбол

Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти

Петербургский дневник 06:20
Кино

Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания 01:44
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском 08:01
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова за долгое время появилась на публике

RuNews24.ru 05:43
Политика

США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 27 октября в 11:07
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Общество

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Политика

МИД России пообещал Болгарии ответные меры на высылку дипломата

Москва может принять ответные меры в отношении Софии после объявления российского дипломата персоной нон грата, сообщило 29 октября посольство России в Болгарии.
REGNUM 17:54
Армия и оружие

В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией

В сообщении турецкого Минобороны утверждается, что данный вопрос был согласован с Россией. В Анкаре не уточнили обстоятельства задержания.
РБК 17:29
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Игры

Gwent теперь доступен для скачивания в App Store

Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Cyber.sports.ru 07:22
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru 26 октября в 01:41
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ 17:41
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Евгений Александрович Кафельников
Российский теннисист
Российский теннисист, самый титулованный теннисист в истории России. Заслуженный мастер спорта России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде и стал первой ракеткой мира.
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Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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