Общество
ЧемпионатКафу: не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном
Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся. Смерть сына остаётся с отцом и матерью на всю оставшуюся жизнь.
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«Не знаю, как описать чувство, когда ты бросаешь землю на его гроб». Кафу — о смерти сына
Sport24.ruвчера в 17:44
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