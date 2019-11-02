Общество

ЧемпионатЧемпионатКафу: не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном

2 фото
Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся. Смерть сына остаётся с отцом и матерью на всю оставшуюся жизнь.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кафу: не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном

Чемпионатвчера в 16:23

«Не знаю, как описать чувство, когда ты бросаешь землю на его гроб». Кафу — о смерти сына

Sport24.ruвчера в 17:44

Кафу: «Не могу описать чувство, когда бросаешь землю на гроб сына»

Sports.ruвчера в 16:50

Двухкратный чемпион мира поделился эмоциями после смерти сына

Газета.Ruвчера в 19:52

«Не описать чувства, которые испытываешь при закапывании гроба со своим ребенком». Кафу рассказал о смерти сына

Бомбардир.рувчера в 18:10

«Невозможно описать чувство, когда ты смотришь на гроб сына». Кафу рассказал о личной трагедии

Матч ТВ03:23

«Невозможно описать чувство, когда ты смотришь на гроб сына». Кафу рассказал о личной трагедии

Sportbox.RU03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО

Охранника детского сада в Нарьян-Маре отправили под арест на два месяца за то, что он пропустил в учреждение подозреваемого в убийстве ребенка мужчину.
Телеканал 360° 05:37
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец вчера в 05:07
Политика

Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Армия и оружие

Британия паникует из-за российской МБР «Сармат»

В Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
REGNUM вчера в 07:35
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Хоккей

«Вашингтон» победил «Баффало» в матче НХЛ, Овечкин отметился передачей

РИА Новости 01:38
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Общество

Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
BFM.ru 05:52
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Единоборства

В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес

После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске

Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня вчера в 14:30
Политика

В Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

Советская «Царь-бомба», которая была испытана в октябре 1961 года, на деле оказалась непригодной для реальных военных действий.
URA.Ru 00:32
Политика

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Российская газета вчера в 23:25
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
РЕН ТВ 05:02
Экономика

ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов в год.
РИА Новости вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Сексуальная Светлана Лобода исполнила эротический танец в купальнике

Сексуальная Светлана Лобода исполнила эротический танец в купальнике Поклонники пришли в восторг от фигуры исполнительницы.
Экспресс газета 02:20
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Киберспорт

В Dota 2 появился быстрый поиск игр

Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Футбол

«Пари Сен-Жермен» проиграл в Дижоне

С сенсации начался двенадцатый тур французской Лиги 1. Чемпион и лидер нынешнего первенства "Пари Сен-Жермен" уступил в гостях "Дижону", занимавшему последнее место, с результатом 1:2. "Дижон", суммарная стоимость которого меньше, чем Килиан Мбаппе, преподнес главную сенсацию нынешнего чемпионата, обыграв парижан.
Вести.Ru вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru вчера в 00:26
Общество

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Общество

Названа причина госпитализации Александра Ширвиндта

Директор театра Сатиры Мамед Агаев опроверг "МК" информацию о том, что худруку театра Сатиры Александру Ширвиндту сделали операцию на сердце.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Шаман Кусто вспомнил свой безрезультатный разговор с Заворотнюк

Телепрограмма 01:30
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
Главное