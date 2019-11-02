Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся. Смерть сына остаётся с отцом и матерью на всю оставшуюся жизнь.

Кафу: не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном

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