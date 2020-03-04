Происшествия

Газета.RuГазета.RuКаирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
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с чего всё началось

Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем

Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».
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Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

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«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Интерфаксвчера в 20:24
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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Общество

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Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
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К Клайпеде подошел первый танкер с российской нефтью для Белоруссии

К Клайпеде подошел первый танкер с российской нефтью для Белоруссии.
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Здоровье

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Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
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У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

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Коммерсантъ Казань 09:02
Общество

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Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
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Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

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Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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В России появится первый полностью отечественный тепловизор

Устройство, в котором используют исключительно российские комплектующие, появится в двух версиях — ручной и стационарной — а применять тепловизор станут в аэропортах, на вокзалах и пунктах пропуска через государственную границу для контроля за состоянием здоровья людей.
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Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
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Дети отравились крысиным ядом в подмосковном детсаду

Как стало известно РЕН ТВ, дети отравились крысиным ядом в детском саду в Московской области.
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