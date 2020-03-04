Происшествия
Газета.RuКаирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
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с чего всё началось
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».Коммерсантъвчера в 17:28
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Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Террористы попытались применить химическое оружие в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Происшествия
СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
О возбуждении уголовного дела по статье убийство Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В своих показаниях Ефимов утверждает, что Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, дал ему взятки в 30 и 35 миллионов за согласование контракта и неснижение его цены.
Политика
Зеленский предложил назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за назначение вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Общество
Group-IB обнаружила новые фейки о коронавирусе в России
Новые фейковые сообщения о распространении коронавируса нового типа в России обнаружены за прошедшие сутки, заявили в международной компании Group-IB.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Энергетика
К Клайпеде подошел первый танкер с российской нефтью для Белоруссии
К Клайпеде подошел первый танкер с российской нефтью для Белоруссии.
Здоровье
В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства
Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Общество
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы
Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Технологии
В России появится первый полностью отечественный тепловизор
Устройство, в котором используют исключительно российские комплектующие, появится в двух версиях — ручной и стационарной — а применять тепловизор станут в аэропортах, на вокзалах и пунктах пропуска через государственную границу для контроля за состоянием здоровья людей.
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Происшествия
Дети отравились крысиным ядом в подмосковном детсаду
Как стало известно РЕН ТВ, дети отравились крысиным ядом в детском саду в Московской области.