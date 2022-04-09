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Каймановы острова заявили о заморозке $7,3 млрд из-за санкций против России

Правительство Каймановых островов сообщило о заморозке $7,3 млрд, о чем стало известно в субботу, 9 апреля.
Известия
Власти островов также сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций.
РБК
«В соответствии с обязательствами, согласно приказу о России (санкции) (заморские территории) 2020 года... активы с оценочной стоимостью $7,3 млрд были заморожены», — говорится на официальном сайте правительства.
RT на русском
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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Власти Каймановых островов заморозили $7,3 млрд российских активов
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Власти Каймановых Островов заморозили активы на $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций
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На Каймановых островах заморозили 7,3 миллиарда активов РФ
Общественная служба новостей18:58
Каймановы острова заявили о заморозке 7,3 миллиарда долларов из-за санкций против России
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$7,3 млрд российских активов заморожены на Каймановых островах
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Финучреждения Каймановых островов заморозили 7,3 миллиарда российских активов
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Финучреждения Каймановых островов заморозили $7,3 млрд российских активов
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