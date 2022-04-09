«В соответствии с обязательствами, согласно приказу о России (санкции) (заморские территории) 2020 года... активы с оценочной стоимостью $7,3 млрд были заморожены», — говорится на официальном сайте правительства.
Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил в эфире телеканала "Апостроф", что Украина планирует физически ликвидировать участников российской спецоперации в бывшей советской республике после завершения боевых действий.
Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против России в свете событий на Украине, сообщил телеканал NHK.