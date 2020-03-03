Экономика
КомпанияЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка
Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Причиной представительница регулятора указала волатильность на рынках.
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Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19
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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
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Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
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Общество
В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона
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