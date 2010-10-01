Футбол

Москва 24Москва 24Как ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
19 сентября столичный ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде проиграл болгарскому "Лудогорцу". Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.
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