19 сентября столичный ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде проиграл болгарскому "Лудогорцу". Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Как ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы

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