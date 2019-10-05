Футбол

Кубань 24Кубань 24Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»

Испанцы покинули кубанскую столицу лидером группы "С". А "Краснодар" — на последнем месте. У горожан четыре еврокубковых поражения подряд, два из них — в групповом раунде Лиги Европы.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Демократы в конгрессе запросили у Белого дома документы по Украине

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