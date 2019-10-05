Футбол
Кубань 24Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»
Испанцы покинули кубанскую столицу лидером группы "С". А "Краснодар" — на последнем месте. У горожан четыре еврокубковых поражения подряд, два из них — в групповом раунде Лиги Европы.
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«Краснодар» – болельщикам: «Спасибо вам за веру и поддержку! Даже в трудную минуту»
Бомбардир.рувчера в 23:57
«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 19:54
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Политика
Демократы в конгрессе запросили у Белого дома документы по Украине
Американские конгрессмены-демократы из трех комитетов Палаты представителей - по иностранным делам, по разведке и по надзору - запросили у Белого дома документы по Украине для «расследования» в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.
Комсомольская правда вчера в 19:36
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В Риге прошёл марш защиты русских школ
5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.
REGNUM 11:40
Здоровье
В США число заболевших из-за вейпинга увеличилось до 1080 человек
В Соединенных Штатах число заболевших неизвестной легочной болезнью выросло до 1080 человек, что на 25% больше, чем неделей ранее.
Российская газета вчера в 19:10
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика
Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru 10:27
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В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Фигурное катание
Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open
Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.
Газета.Ru 03:14
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о нахождении на грани смерти
Британский певец Элтон Джон рассказал, что находился «в 24 часах от смерти» из-за попавшей в организм инфекции.
Lenta.ru 09:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости вчера в 07:02
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Кино
Актеру Александру Михайлову исполнилось 75 лет
В 1980 году стал артистом Московского драматического театра имени Ермоловой, с 1985 по 2004 годы работал в Малом театре.
Российская газета 08:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
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Армия и оружие
Украинский журналист предложил устроить на Донбассе «40 лет зачисток»
Киев обвинил Россию и "российских наёмников" в нарушении перемирия на Донбассе и убийстве украинского военнослужащего.
Военное обозрение 03:47
Энергетика
Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике
Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
News.ru 09:17
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Происшествия
В Ираке погибли 19 человек, более тысячи пострадали в беспорядках
В ходе беспорядков в городах Ирака погибли минимум 19 человек, как манифестанты, так и силовики, еще более тысячи получили ранения.
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Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Кино
Режиссер Стражей галактики защищает Marvel
Кино или не кино В настоящее время Интернет гудит из-за заявления ирландского режиссера Мартина Скорсезе о том, что фильмы Marvel "не являются кино", и теперь режиссер фильма "Стражи Галактики" Джеймс Ганн решил ввязаться в спор.
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Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04