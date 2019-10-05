Испанцы покинули кубанскую столицу лидером группы "С". А "Краснодар" — на последнем месте. У горожан четыре еврокубковых поражения подряд, два из них — в групповом раунде Лиги Европы.

Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»

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