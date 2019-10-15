Экономика
КоммерсантъКак ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
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Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы
Bimru.ru вчера в 05:29
Общество
Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре
Актриса театра и кино Оксана Юрасова попалась на краже в одном из фитнес-центров Москвы.
Известия 05:23
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика
Эксперты предложили альтернативный расчет военных расходов России
По данным SIPRI, Россия в прошлом году потратила на оборону $61,4 млрд, впервые с 2006-го не войдя в пятерку ведущих стран по этому показателю (данные получены конвертацией номинальных расходов в рублях по рыночному курсу доллара).
РБК 04:43
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Кино
Состоится премьера сериала «Екатерина. Самозванцы»
ГТРК Калмыкия 06:25
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Происшествия
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Политика
Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен ждать семь «дней тишины» в Донбассе для отвода сил, при этом соблюдение перемирия должна подтвердить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
RT на русском 06:07
Наука
Ученые обнаружили секретную способность слизи уничтожать бактерии
Оказалось, она имеет секретную способность, позволяющую уничтожать бактерии.
Актуальные Новости вчера в 01:40
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Экономика
Россия предложила создать «зерновую ОПЕК»
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой создания международной организации для координирования цен на мировом рынке зерна.
Retail & Loyalty 02:53
Экономика
Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд
В 2001 году Bellagio стало одним из главных героев фильма «11 друзей Оушена», именно из его хранилища герои Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Деймона и др. похищают $160 млн.
РБК 06:17
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Uznayvse.ru 14 октября в 18:35
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06
Кино
Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.
Югополис 14 октября в 03:15
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Технологии
Google Stadia будет запущена 19 ноября
Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Cyber.sports.ru вчера в 11:24
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК вчера в 12:25
Армия и оружие
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54
Гаджеты
Xiaomi 9 Pro 5G получит глобальную версию MIUI 11
Последний флагман Xiaomi получит стабильную версию операционной системы MIUI 11. Выход глобальной версии прошивки – 16 октября.
Anonsens вчера в 01:05
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11