Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак ФНС действовала в деле «Ладоги»

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ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
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Как ФНС действовала в деле «Ладоги»

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