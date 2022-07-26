КоммерсантъКак «Газпром» сокращал поставки газа по «Северному потоку»Газпром объявил об очередном и еще большем снижении поставок газа в Европу по «Северному потоку».Новые ИзвестияВ своем телеграм-канале компания сообщила, что останавливает еще один турбинный двигатель, который перекачивает газ.Инвест-ФорсайтРешение принято из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта» в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя, заявила компания.ForbesУже с 27 июля "Газпром" поставит 20% от плановой мощности газопровода.В ТатарстанеЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаИноСМИSolenka.infoForbesНовые ИзвестияR.LifeГазета.RuИнвест-ФорсайтВятка-На-СетиDaily StormЦарьградПодробнее о событииГазпром сократил поставки газа на 80% по «Северному потоку»NVL09:58«Газпром» объявил о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку»Forbesвчера в 10:54Bloomberg: Снижение поставок газа из РФ - зловещий предвестник зимыВятка-На-Сети17:13Газпром вновь сокращает поставки газа по «Северному потоку» в ЕвросоюзВ Татарстаневчера в 16:23«Газпром» с 27 июля сократит прокачку газа по «Северному потоку» до 1/5 от его мощностиDaily Stormвчера в 15:42Компания «Газпром» объявила о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку»Solenka.infoвчера в 13:36Как «Газпром» сокращал поставки газа по «Северному потоку»Коммерсантъ08:25Показать ещёОценить388Поделиться