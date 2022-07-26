Будьте в Плюсе

Как «Газпром» сокращал поставки газа по «Северному потоку»

Газпром объявил об очередном и еще большем снижении поставок газа в Европу по «Северному потоку».
Новые Известия
В своем телеграм-канале компания сообщила
, что останавливает еще один турбинный двигатель, который перекачивает газ.
Инвест-Форсайт
Решение принято из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта» в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя, заявила компания.
Forbes
Уже с 27 июля "Газпром" поставит 20% от плановой мощности газопровода.
В Татарстане

Подробнее о событии

Газпром сократил поставки газа на 80% по «Северному потоку»
NVL09:58
«Газпром» объявил о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку»
Forbesвчера в 10:54
Bloomberg: Снижение поставок газа из РФ - зловещий предвестник зимы
Вятка-На-Сети17:13
Газпром вновь сокращает поставки газа по «Северному потоку» в Евросоюз
В Татарстаневчера в 16:23
«Газпром» с 27 июля сократит прокачку газа по «Северному потоку» до 1/5 от его мощности
Daily Stormвчера в 15:42
Компания «Газпром» объявила о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку»
Solenka.infoвчера в 13:36
Как «Газпром» сокращал поставки газа по «Северному потоку»
Коммерсантъ08:25

Интересное

Новый смартфон Xiaomi 12S Ultra с камерой Leica выходит в продажу

Новый смартфон Xiaomi 12S Ultra с камерой Leica выходит в продажу.
Tver-portal.ru24 июля в 05:12

В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль территории Углегорской ТЭС

Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль Углегорскую ТЭС в районе Светлодарска в ДНР.
RT на русском12:07

Турция работает над соглашением по топливу, аналогичным зерновому

Турция разрабатывает соглашение в топливной сфере, аналогичное подписанной 22 июля договоренности об экспорте украинского зерна.
ТАСС12:15

Жена Шрёдера заявила о визите экс-канцлера ФРГ в Москву для переговоров по энергополитике

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве для переговоров по энергопоставкам из России в ФРГ, рассказала жена политика Со Ён Шрёдер-Ким Spiegel.
Коммерсантъ08:42

МО РФ назвало недостоверной информацию СМИ о проведении мобилизационных мероприятий

Иностранные СМИ распространяют недостоверную информацию о проведении в РФ "мобилизационных мероприятий", сообщили в Минобороны России во вторник.
ТАСС10:24

Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок в Грязи за 700 миллионов рублей

Вероятно, что проблема кроется в высоких запросах Пугачевой и Галкина — они просят за замок в деревне 700 миллионов.
CT news11:51

Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию ВС России

Журналистка Ксения Собчак заявила о проверке модельера и ведущего «Модного приговора» Александра Васильева на предмет дискредитации вооруженных сил России.
Lenta.ru05:44

Арестович объяснил неудачную попытку окружения ВС РФ неправильными действиями ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия не смогла окружить российские подразделения в Херсонской области.
Военное дело01:40

РКК «Энергия» начнет строительство российской орбитальной станции в 2028 году

Строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнут не ранее 2028 года.
Lenta.ru12:22

Accueil Familles du Monde: французы стали отказываться принимать украинских беженцев

Президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила в интервью France info, что все сложнее найти французские семьи, которые захотели бы принять у себя беженцев с Украины.
Газета.Ru12:46