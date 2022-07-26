Будьте в Плюсе

Как «Газпром» сокращал поставки газа по «Северному потоку»

Газпром объявил об очередном и еще большем снижении поставок газа в Европу по «Северному потоку».
Новые Известия
В своем телеграм-канале компания сообщила
, что останавливает еще один турбинный двигатель, который перекачивает газ.
Инвест-Форсайт
Решение принято из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта» в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя, заявила компания.
Forbes
Уже с 27 июля "Газпром" поставит 20% от плановой мощности газопровода.
В Татарстане

Подробнее о событии

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от проектной мощности
Политическая Экспертиза12:51
«Газпром» объявил о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку»
Forbesвчера в 10:54
Резкое сокращение поставок российского газа разделило Европу на два лагеря
Московский Комсомолец05:16
Bloomberg: Снижение поставок газа из РФ - зловещий предвестник зимы
Вятка-На-Сети17:13
Газпром вновь сокращает поставки газа по «Северному потоку» в Евросоюз
В Татарстаневчера в 16:23
Компания «Газпром» объявила о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку»
Solenka.infoвчера в 13:36
Как «Газпром» сокращал поставки газа по «Северному потоку»
Коммерсантъ08:25

Интересное

Представитель Госдепа Прайс: США сожалеют о решении России уйти из проекта МКС в 2024 году

США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
РИА Новости15:17

Теледебаты кандидатов в премьеры Британии остановили после обморока у ведущей

Теледебаты в прямом эфире между кандидатами в лидеры Консервативной партии Великобритании действующей главой МИДа Лиз Трасс и экс-министром финансов Риши Сунаком были прерваны.
Коммерсантъ15:41

На сайт Зеленского внесли петицию о возобновлении мирных переговоров Украины с Россией

Петицию с призывом возобновить мирные переговоры Украины с Россией и прийти к соглашению зарегистрировали на сайте офиса Владимира Зеленского.
РИА Новости10:04

Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщает телеканал CNN Türk.
РИА Новости15:04

Компания AUDI начала продажи нового 5-метрового вседорожника AUDI Q6

У топовой конфигурации Audi Q6 50 TFSI Quattro под капотом установлен 2,5-литровый 299-сильный турбодвигатель V6 с 500 Нм крутящего момента, а версии Q6 40 TFSI Quattro и Q6 45 TFSI Quattro приводятся в движение 2-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 231 и 256 лошадиных сил соответственно.
Автоновости днявчера в 00:25

Минфин предложил обязать работающих за рубежом граждан платить налоги в России

Министерство финансов РФ предложило на законодательном уровне закрепить необходимость платить налоги в России для работающих за рубежом граждан страны.
Ведомости07:46

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВС Украины отдан приказ заминировать окрестности Артемовска

Украинским подразделениям приказано провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовска, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на разведку.
Военное дело14:28

Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии в России ресурсов для импортозамещения упаковки

«В России есть технологии, сырьё и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы», — написала она в Telegram.
RT на русском12:55

«Нафтогаз Украины» заявил о дефолте по еврооблигациям

Ранее владельцы еврооблигаций отказались давать отсрочку по выплатам «Нафтогаза», теперь для компании может наступить дефолт.
Коммерсантъ14:08

Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за шесть недель

Киев хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории.
Lenta.ru15:55