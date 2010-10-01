Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что он и президент клуба Евгений Гинер не участвуют в трансферной политике клуба.

Как Гинер и Бабаев влияют на трансферы в ЦСКА

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