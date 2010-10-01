Футбол
Спорт-ЭкспрессКак Кононов мотивирует футболистов «Спартака». Уникальное видео
В соцсетях появилась запись выступления Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.
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Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Игры
Batman: Arkham Knight вышла в Epic Games Store без защиты Denuvo
CyberSport.ru вчера в 09:48
Политика
Пушилин назвал сроки запуска поездов из ДНР в Россию
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пассажирские поезда из Москвы в Санкт-Петербург могут начать ходить до конца 2019 года.
Московский Комсомолец 11:43
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Авто
На продажу выставили 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz, в котором в настоящее время находится автомобиль, сохранил техническую книжку автомобиля, оригинальное руководство по эксплуатации, полный набор инструментов, оригинальную накладную 1982 г. и другие документы, подтверждающие его историю.
32CARS.ru 21 сентября в 13:35
Политика
Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Хоккей
«Нефтехимик» прервал серию поражений в матче с «Трактором»
Sportbox.RU 12:10
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Интернет
WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.
РБК 11:14
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
В Тюмени семья погибшего парня устроила погром в больнице
В Тюмени умер, не приходя в сознание, молодой человек, попавший 19 сентября в ДТП на Салаирском тракте.
Вестник 06:40
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com вчера в 03:52
Кино
Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети
Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН 11:44
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Экономика
Российским должникам оставят денег на поесть
Министерство экономического развития России разработало законопроект о сохранении на счету гражданина после взыскания с него всех долгов средств в размере прожиточного минимума.
Lenta.ru 12:04
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Политика
Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией
Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб по борьбе с коррупцией.
РИА Новости 08:12
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32