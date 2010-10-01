Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКак Кононов мотивирует футболистов «Спартака». Уникальное видео

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В соцсетях появилась запись выступления Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.
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Общество

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

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РБК 21 сентября в 14:18
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес

В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Армия и оружие

Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»

Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Происшествия

Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга

Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Игры

Batman: Arkham Knight вышла в Epic Games Store без защиты Denuvo

CyberSport.ru вчера в 09:48
Политика

Пушилин назвал сроки запуска поездов из ДНР в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пассажирские поезда из Москвы в Санкт-Петербург могут начать ходить до конца 2019 года.
Московский Комсомолец 11:43
Политика

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Авто

На продажу выставили 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией

Музей Mercedes-Benz, в котором в настоящее время находится автомобиль, сохранил техническую книжку автомобиля, оригинальное руководство по эксплуатации, полный набор инструментов, оригинальную накладную 1982 г. и другие документы, подтверждающие его историю.
32CARS.ru 21 сентября в 13:35
Политика

Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Политика

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
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«Нефтехимик» прервал серию поражений в матче с «Трактором»

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Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»

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Политика

Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Интернет

WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook

Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.
РБК 11:14
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.
Газета.Ru 10:50
Происшествия

В Тюмени семья погибшего парня устроила погром в больнице

В Тюмени умер, не приходя в сознание, молодой человек, попавший 19 сентября в ДТП на Салаирском тракте.
Вестник 06:40
Космос

Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать

Evo-rus.com вчера в 03:52
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Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети

Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН 11:44
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Экономика

Российским должникам оставят денег на поесть

Министерство экономического развития России разработало законопроект о сохранении на счету гражданина после взыскания с него всех долгов средств в размере прожиточного минимума.
Lenta.ru 12:04
Общество

Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии

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Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб по борьбе с коррупцией.
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Кино

Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг

В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
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Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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