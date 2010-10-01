Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКак Кононов мотивирует футболистов «Спартака». Уникальное видео

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В соцсетях появилась запись выступления Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.
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Шоу-бизнес

Имя убийцы Круга оказалось давно известным друзьям певца

Шансонье Виктор Калина, являвшийся другом Михаила Круга, сообщил, что близкие артиста знали имя его убийцы еще шесть лет назад.
Lenta.ru 10:31
ЖКХ

В жилых домах Москвы дали отопление

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
Экономика

АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Космос

Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

РЕН ТВ 05:53
Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

Газета.Ru 08:47
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Происшествия

Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга

Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Политика

В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией

21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Политика

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Политика

Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе

В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Спорт

Сборная России завоевала золото в ЧМ по художественной гимнастике

В Баку финишировал чемпионат мира по художественной гимнастике, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:50
Кино

Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг

Культуромания 08:42
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила ракетно-артиллерийские удары по Кабани

Сирийская арабская армия возобновила с 20 сентября 2019 года ракетно-артиллерийские удары по городу Кабани.
REGNUM 07:49
Экономика

Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Происшествия

В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила

Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Спорт

WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Интернет

Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram

Результаты работы новой системы блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту будут представлены общественности в течение года, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Телеканал 360° 10:18
Армия и оружие

Виктор Золотов прибыл в Чеченскую Республику

Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов прибыл в Чеченскую Республику, чтобы поздравить личный состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с 20-летием.
Чеченская Республика Сегодня 04:57
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT

Роскомнадзор подготовил поправки в российское законодательство в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.
РИА Новости 10:15
Политика

Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества

Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Общество

Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге

Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Политика

Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию

Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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