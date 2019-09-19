Лига чемпионов

Москва 24Москва 24Как «Локомотив» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
18 сентября московский "Локомотив" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл леверкузенский "Байер".
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Большое интервью Медведева и разбор парижского провала «Реала». Главные тексты 19 сентября

Матч ТВ17:25

Бенедикт Хеведес: «Байер» может конкурировать с нами за третье место в группе

Советский спорт05:39

Прыжок Баринова, ляп Хёведеса, крутой Крыховяк. Фото победы «Локо» над «Байером»

Чемпионат02:00

«Стартовали в Лиге чемпионов с большой победы». Жоау Мариу — о победе «Локо» над «Байером»

Спорт-Экспресс06:58

Баринов в полном порядке. Все началось с сурового воспитания в «Сатурне», теперь мечта – АПЛ через 3-4 года

Sports.ruвчера в 21:21

«Локо» обыграл «Байер» в матче ЛЧ: Супер-Крыховяк и непроходимый Чорлука

МК-Спорт05:41

«Байер» — «Локомотив» — 1:2. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Армия и оружие

Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой

Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета 17 сентября в 17:43
Происшествия

В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Политика

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

Аргументы недели 06:59
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС вчера в 05:52
Футбол

Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
ФАН 19:34
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Здоровье

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Политика

Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Космос

В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Piter.tv 02:20
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Волейбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС 16:11
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы «Москва — Казань»

Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы «Москва — Казань», заявил глава Министерства транспорта Евгений Дитрих в ходе встречи комитета Госдумы по транспорту и строительству, передает ТАСС.
Rambler News Service вчера в 06:33
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

Российская газета вчера в 10:21
Кино

Умер французский актер Шарль Жерар

В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 15:37
Происшествия

Десять тысяч жителей Башкирии остались без света

REGNUM 21:10
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Кино

Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

Российская газета 17 сентября в 08:40
Религия

В РПЦ ответили Смирнову, предложившему не крестить ЭКО-детей

Призыв протоиерея Димитрия Смирнова не крестить детей, которые рождены благодаря ЭКО, не согласуется с позицией церкви, заявил Владимир Легойда, официальный представитель РПЦ, в телеграмм-канале: "В документах нашей церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рождённого в результате суррогатного материнства".
REGNUM 19:35
Автоспорт

Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы

В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Космос

Замечен необъяснимый космический феномен

Lenta.ru 13:06
Наука

Ученые впервые воссоздали облик денисовца с помощью ДНК

Машины и Механизмы 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное