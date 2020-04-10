Экономика

REGNUMREGNUMКак Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы

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Вопрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM Китай даровал Белоруссии статус всестороннего стратегического партнёра и выделил многомиллиардные "связанные" кредитные линии. Особенность такого кредитования заключается в обязательстве закупить на сумму кредита примерно 2/3 китайских товаров и услуг.
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Лукашенко угодил в китайскую ловушку, пытаясь захватить лидерство в Восточной Европе

Rusvesna.su21:15

Как Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы

REGNUMвчера в 14:36
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Шоу-бизнес

Укупник принес извинения Лещенко за слова о «заражении» Бабкиной

Певец Аркадий Укупник извинился перед заслуженным артистом РСФСР Львом Лещенко за свое высказывание о «заражении» Надежды Бабкиной.
ФАН 21:44
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина в силуэтном платье в пол выступила на сцене Большого театра

Вели концерт Андрей Малахов и Дарья Златопольская. Для такого особого случая Полина облачилась в элегантное черном платье в пол.
Телепрограмма 14:37
Происшествия

В ангарской колонии, где произошел бунт, нашли тело заключенного

В колонии №15 в Иркутской области, где произошел бунт и пожар, нашли тело заключенного, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дождь 10:28
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Гаджеты

MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров

Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов.
Live24 вчера в 09:19
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Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса

При самом оптимистичном варианте развития событий эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится не раньше июня.
Профиль 11:35
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Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
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Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК 13:57
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости 21:42
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Здоровье

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Пермском крае

За сутки еще четыре случая заражения опасной коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Пермском крае.
ФАН вчера в 06:31
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости 17:54
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
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Происшествия

В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России

За последние сутки в Шанхае и в приграничной провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует из сообщения местных властей.
РИА Новости 22:01
Общество

Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
9
Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 00:07
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Здоровье

Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков

"Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.
РИА Новости 20:04
33
Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
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Шоу-бизнес

Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом

Нюша и Егор Крид расстались около пяти лет назад, но поклонники до сих пор уверены, что однажды музыканты снова будут вместе.
StarHit.ru 07:00
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Общество

Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
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Технологии

В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 19:13
Авто

Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser

Тройку лидеров замыкает ГАЗ-3106, дебютировавший в 2004 году.
Дни24 08:14
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Общество

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
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Происшествия

Под подозрением на коронавирус в Забайкалье оказались трое детей

22 человека находятся под подозрением на наличие инфекции.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:01
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Хоккей

Гол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в Канаде

Лучший гол сыгранных матчей был определен при помощи голосования - победителем признан гол нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова в ворота "Калгари Флэймз" (2:1): 20-летний россиянин, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес ее в верхний угол, забив гол в стиле лакросса.
Газета.Ru 22:10
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости вчера в 08:30
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
143
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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Географически центральная и северо-восточная Европа, населённая преимущественно славянскими народами, составляющая 2/3 территории этого подконтинента Евразии. Термин очень контекстно-зависим и даже изменчив; как отмечено в документе Организации Объединённых Наций, есть «почти так же много определений Восточной Европы, как областей науки» и «каждая оценка пространственных тождеств - по существу социальная и культурная конструкция».
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