Вопрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM Китай даровал Белоруссии статус всестороннего стратегического партнёра и выделил многомиллиардные "связанные" кредитные линии. Особенность такого кредитования заключается в обязательстве закупить на сумму кредита примерно 2/3 китайских товаров и услуг.

Как Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы

Шоу-бизнес Полина Гагарина в силуэтном платье в пол выступила на сцене Большого театра Вели концерт Андрей Малахов и Дарья Златопольская. Для такого особого случая Полина облачилась в элегантное черном платье в пол.

Гаджеты MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов. 8

Происшествия Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости. 23

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 246

Общество Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 136

Здоровье Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram. 1,2K

Происшествия В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России За последние сутки в Шанхае и в приграничной провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует из сообщения местных властей.

Общество Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 9

Здоровье Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков "Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин. 33

Шоу-бизнес Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом Нюша и Егор Крид расстались около пяти лет назад, но поклонники до сих пор уверены, что однажды музыканты снова будут вместе. 3

Общество Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1». 128

Технологии В работе Twitter произошел сбой В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Хоккей Гол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в Канаде Лучший гол сыгранных матчей был определен при помощи голосования - победителем признан гол нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова в ворота "Калгари Флэймз" (2:1): 20-летний россиянин, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес ее в верхний угол, забив гол в стиле лакросса.

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 65