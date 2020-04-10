Экономика
REGNUMКак Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы
Вопрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM Китай даровал Белоруссии статус всестороннего стратегического партнёра и выделил многомиллиардные "связанные" кредитные линии. Особенность такого кредитования заключается в обязательстве закупить на сумму кредита примерно 2/3 китайских товаров и услуг.
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Шоу-бизнес
Укупник принес извинения Лещенко за слова о «заражении» Бабкиной
Певец Аркадий Укупник извинился перед заслуженным артистом РСФСР Львом Лещенко за свое высказывание о «заражении» Надежды Бабкиной.
ФАН 21:44
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Полина Гагарина в силуэтном платье в пол выступила на сцене Большого театра
Вели концерт Андрей Малахов и Дарья Златопольская. Для такого особого случая Полина облачилась в элегантное черном платье в пол.
Телепрограмма 14:37
Происшествия
В ангарской колонии, где произошел бунт, нашли тело заключенного
В колонии №15 в Иркутской области, где произошел бунт и пожар, нашли тело заключенного, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дождь 10:28
Гаджеты
MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров
Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов.
Live24 вчера в 09:19
Происшествия
Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков
Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса
При самом оптимистичном варианте развития событий эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится не раньше июня.
Профиль 11:35
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК 13:57
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости 21:42
Здоровье
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Пермском крае
За сутки еще четыре случая заражения опасной коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Пермском крае.
ФАН вчера в 06:31
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Происшествия
В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России
За последние сутки в Шанхае и в приграничной провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует из сообщения местных властей.
РИА Новости 22:01
Общество
Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
Общество
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 00:07
Здоровье
Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков
"Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.
РИА Новости 20:04
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом
Нюша и Егор Крид расстались около пяти лет назад, но поклонники до сих пор уверены, что однажды музыканты снова будут вместе.
StarHit.ru 07:00
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 19:13
Авто
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser
Тройку лидеров замыкает ГАЗ-3106, дебютировавший в 2004 году.
Дни24 08:14
Общество
Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Происшествия
Под подозрением на коронавирус в Забайкалье оказались трое детей
22 человека находятся под подозрением на наличие инфекции.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:01
Хоккей
Гол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в Канаде
Лучший гол сыгранных матчей был определен при помощи голосования - победителем признан гол нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова в ворота "Калгари Флэймз" (2:1): 20-летний россиянин, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес ее в верхний угол, забив гол в стиле лакросса.
Газета.Ru 22:10
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56