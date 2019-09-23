Общество
Газета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Интернет
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Наука
В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб
У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
Профиль 21 сентября в 15:40
Авто
YouDrive поделится выручкой
Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.
Коммерсантъ 18:07
Здоровье
Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.
Известия вчера в 20:10
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 14:09
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
Российская газета 07:03
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Кино
Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»
Фильм Netflix о Джесси Пинкмане в исполнении Аарона Пола увидит свет 11 октября.
Пятый канал 05:53
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны
Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Здоровье
Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru 21 сентября в 21:41
Политика
Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
REGNUM 09:48
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего
Предполагаемый тайный информатор США Олег Смоленков объявлен в розыск в России.
News.ru 05:39
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Авто
Дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России
Государственные Вести 10:29
Наука
Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество
Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.
Хайтек 13:56
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
News.ru 21 сентября в 13:33