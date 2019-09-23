Общество

Газета.RuГазета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Меган Маркл станцевала с «сестрами» в ЮАР

РЕН ТВ18:36

СМИ: сыну принца Гарри Арчи дали новое южноафриканское имя

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Меган Маркл станцевала с темнокожими «сестрами» в ЮАР

Росбалт15:55

Сын принца Гарри получил новое имя

ТВ Центр14:35

СМИ: Сыну принца Гарри Арчи дали новое имя во время поездки в Южную Африку

Life.ru16:38

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

Газета.Ru08:25

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын прибыли в ЮАР

News.ru06:03
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Политика

Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

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Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии

Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
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В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб

У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
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Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.
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Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум

С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
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С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
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Политика

Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным

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Минфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
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Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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Экономика

Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен

Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
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Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны

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Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

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С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

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Здоровье

Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии

Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
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Политика

Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи

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Шпиона Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего

Предполагаемый тайный информатор США Олег Смоленков объявлен в розыск в России.
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ТАСС вчера в 17:37
Политика

США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
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Дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России

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Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество

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Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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