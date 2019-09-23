Общество

Газета.RuГазета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

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Принц Гарри, Меган Маркл и их сын прибыли в ЮАР

News.ruвчера в 06:03
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Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
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Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
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"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

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Шоу-бизнес

Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной

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Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
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Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
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