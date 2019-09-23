Общество
Газета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Экономика
В России введут индекс самогона
Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России вводит индекс производства самогона.
Газета.Ru 22 сентября в 07:23
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Актер Александр Числов действительно был заражен ВИЧ
Вести Подмосковья 01:17
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM вчера в 02:40
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Экономика
РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Коммерсантъ вчера в 18:52
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны 51» в Неваде
Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК 20 сентября в 22:45
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io вчера в 06:49
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс вчера в 02:00
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08