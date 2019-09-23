Общество
Газета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 16:19
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera 07:09
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец 12:21
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Музыка
На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов
На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».
Культуромания 16:02
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Letnews.ru 21 сентября в 06:36
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Наука
Антидепрессанты в большей степени уменьшают симптомы беспокойства, нежели депрессии
Материалы и методы исследования Исследование проводилось в отделениях общей практики и включало 653 человека в Англии в возрасте от 18 до 74 лет с депрессивными симптомами разной степени тяжести или продолжительности за последние два года.
МКБ-11 04:33
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ
Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru вчера в 14:38
Гаджеты
Первый покупатель iPhone 11 в Москве купил его без очереди
BFM.ru 20 сентября в 02:15
Экономика
В Воронежской области построят семенной завод за 2,3 млрд рублей
Возводить комплекс будет французская компания EURALIS SEMENCES GROUP Французская компания, специализирующаяся на производстве семян и фуа-гра, инвестирует в строительство завода в Павловском районе 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.
АиФ Воронеж 12:30
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Происшествия
Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей
В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.
Lenta.ru 16:47
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 06:53
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Вести.Ru 15:58
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат 13:45