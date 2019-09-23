Общество
Газета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Теннис
Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика
Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата
Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Гаджеты
Facebook покупает стартап CTRL-labs, занятый исследованиями мозга
Американская компания Facebook заявила о намерениях приобрести стартап CTRL-labs, занимающийся исследованиями связи компьютеров и человеческого мозга, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:59
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Авто
В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей
Новые автомобили 12:19
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.
РБК 21:26
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия
Чиновник заявил о нападении со стороны депутата горсовета Новосибирска
В свою очередь Михайлов заявил, что не имел никаких конфликтов с Дамаевым. «Я его не трогал, трогал он меня», — подытожил чиновник.
РБК Новосибирск 12:00
Общество
Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака
WMJ.ru вчера в 17:30
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Росбалт вчера в 23:14
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Политика
Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 19:00
Экономика
Деловая активность снизилась в европейской зоне до минимума
Сводный показатель деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран Европейского союза сократился по сравнению с августом до 50,4 пункта, в то время как в августе данный показатель составлял 51,9 пункта.
ГЛАС.RU 07:08
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Происшествия
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
РИА Новости вчера в 03:40
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия 19:22
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 03:28
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Наука
Российские разработчики выиграли конкурс Google
Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow.
Индикатор 13:27
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:58