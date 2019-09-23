Общество

Газета.RuГазета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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