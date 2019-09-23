Общество
Газета.RuКак Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Наука
Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество
Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.
Хайтек 13:56
Авто
Появились «живые» фото новой Hyundai Creta
Продажи Hyundai Creta/ix25 нового поколения стартуют только в октябре текущего года, но первые товарные автомобили уже начали поступать в автосалоны официальных дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 12:29
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 08:42
Кино
В США пройдет церемония вручения премии «Эмми»
В ночь с 22 на 23 сентября пройдет церемония вручения главной телевизионной премии — «Эмми».
Культуромания вчера в 04:41
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ 18:07
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Музыка
Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» прогнали с концерта на Украине
Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы «Ляпис 98», не узнали в ее лидере бывшего солиста группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка и вызвали полицию.
Ридус 14:24
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала младшую дочь
Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.
Московский Комсомолец 12:34
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Политика
Парубий подтвердил возбуждение против него дела о беспорядках в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.
Известия 08:17
Политика
Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что введение безвизового режима с США может состояться до конца 2019 года.
RT на русском 19:40
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Гаджеты
Huawei пообещала недорогие смартфоны с 5G уже в следующем году
Huawei пообещала недорогие смартфоны с 5G уже в следующем году, но более точные сроки их выхода пока не называют.
Газета DAILY 21 сентября в 07:20
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 20:06
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Экономика
Деловая активность снизилась в европейской зоне до минимума
Сводный показатель деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран Европейского союза сократился по сравнению с августом до 50,4 пункта, в то время как в августе данный показатель составлял 51,9 пункта.
ГЛАС.RU 07:08
Здоровье
Более 500 тыс. жителей Тамбовской области сделают прививки от гриппа
Медики планируют охватить вакцинацией против гриппа не менее 45% местного населения. Прививки сделают свыше 516 тыс. человек.
Известия 05:24
Происшествия
Пожар в «Максиме» произошёл по вине руководства торгового центра
Внутри помещения отсутствовали системы пожаротушения В пресс-службе краевого МЧС России рассказали, что пожар в торговом центре "Максим" можно было бы потушить, если бы руководство заведения более тщательно отнеслось к системам пожаротушения.
АиФ Владивосток 19:10
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27