Экономика
КоммерсантъКак Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.
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Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Происшествия
При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок
В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Общество
Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай переносятся на конец 2020 года
Сроки сдачи моста Нижнеленинское - Тунцзян через Амур сдвигаются на конец 2020 года из-за необходимости разработки нового проекта моста, сообщает РИА Новости.
Экономика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК (полная версия будет опубликована 16 декабря) прокомментировал обыски и претензии в отношении разработчика веб-сервера Nginx.
Общество
Глава Воронежской области сделал 31 декабря выходным днем
Глава Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Финансы
Индекс Мосбиржи начнет торги в районе 2990-3005 пунктов - ИК «Алго Капитал»
Ожидается открытие индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2990-3005 пунктов, прогнозирует в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Авто
Составлен портрет «типичного» автомобиля в России
Как сообщает ToDay News Ufa, самый популярный автомобиль на российских дорогах – это переднеприводный седан с механиков и бензиновым мотором 1-2 литра.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Авто
УАЗ выпустил свою Tesla еще 43 года назад
Как сообщил российский производитель в социальных сетях, свой первый экспериментальный бескапотный фургон он построил в 1976 году.
Политика
В США опубликован рейтинг самых могущественных стран
В списке "лучших" стран РФ поднялась на две позиции. Второе место в рейтинге "самых могущественных" стран мира заняла Российская Федерация.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Технологии
Forbes включил в рейтинг богатейших бизнесменов России нового участника
Forbes включил в рейтинг богатейших бизнесменов России нового участника — сооснователя Dating.com Group Дмитрия Волкова.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Технологии
«Яндекс» начал тестировать лазерные сенсоры для беспилотных машин
"Яндекс" разрабатывает лидары - лазерные сканеры пространства - и камеру для собственной системы беспилотного управления, начал их тестирование, говорится в сообщении интернет-компании.
Армия и оружие
В ГД отреагировали на испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Испытания США ракеты, запрещённой Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), на создание которой ушло девять месяцев, говорит о том, что Вашингтон нарушал положения договора, так как за такой срок нельзя создать ракету.
Гаджеты
В Сети показали постеры смартфонов Oppo A91 и A8
Новые постеры не раскрывают ничего, кроме дизайна и некоторых ключевых характеристик будущих смартфонов Oppo, включая Reno 3, Reno 3 Pro, A91 и A8.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Политика
Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснил, почему Брюссель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»
Здоровье
Врачи рассказали, кому противопоказаны картошка и помидоры
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Гаджеты
Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+
Внушительный размер прямоугольного блока камеры объясняется наличием пяти модулей у Samsung Galaxy S11+.