Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

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В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.
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