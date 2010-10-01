Экономика
КоммерсантъКак Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.
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«Ъ»: Минэкономразвития будет стимулировать производительность труда с помощью кредитов
Будущее России. Национальные проекты02:03
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В Киргизии запретили добычу урана
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В 2019 году 28 декабря (суббота) будет рабочим днем, а 31 декабря (вторник) - выходной Указ подготовлен, в скором времени он будет подписан.
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В США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
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Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне
Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
Армия и оружие
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Олег Марков освобожден от должности вице-губернатора Петербурга
Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Политика
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе
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По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
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Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
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Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Шоу-бизнес
Собчак примерила серьги с изображением Иисуса Христа
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлена в серьгах с ликом Иисуса Христа, чем вызвала негодование общественности.