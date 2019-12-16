Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКак Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

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В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.
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