Экономика
КоммерсантъКак Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.
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с чего всё началось
Несмотря на возобновление роста в 2017 году (до 17,1 млн), задачу де-факто посчитали проваленной: в сентябре 2018 года вице-премьер Антон Силуанов заявил, что цель не была выполнена из-за отсутствия «четкого целеполагания и исполнения задач», а контрольное управление президента по итогам проверки исполнения указа рекомендовало Минэкономики изменить методику расчета показателя.Коммерсантъвчера в 17:37
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«Ъ»: Минэкономразвития будет стимулировать производительность труда с помощью кредитов
Будущее России. Национальные проекты02:03
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В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
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Авто
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Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
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Экономика
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Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Спорт
Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг
Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России заявил, что мог бы предложить новый флаг для участия российских спортсменов в Олимпийских Играх.
Экономика
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Промышленное производство в России в ноябре 2019 года сократилось на 2,5%, а по сравнению с ноябрём прошлого года — выросло на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
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Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Общество
Путин подписал закон о штрафах для СМИ-иноагентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы за нарушение порядка работы иностранного СМИ-иноагента и (или) учреждённого им российского юрлица-иноагента.
Культура
Пугачева отказалась от новогодних огоньков
Алла Пугачева не принимала участия в съемках новогодних огоньков на российских телеканалах.
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Huawei и Honor анонсировали новогодние скидки для покупателей
Устройства известных брендов Huawei и Honor с 19 по 23 декабря можно приобрести со значительными скидками.
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Опубликован список крупнейших в России компаний по ловле рыбы
Одна из крупнейших частных компаний России «Норебо» Виталия Орлова возглавила рейтинг рыбопромышленников по версии Forbes.
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Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве
Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.