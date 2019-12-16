Экономика
КоммерсантъКак Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.
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«Ъ»: Минэкономразвития будет стимулировать производительность труда с помощью кредитов
Будущее России. Национальные проекты02:03
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Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Политика
В МИД Украины заявили о необходимости пересмотреть Минские соглашения
В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
Политика
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть проанализирован.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Авто
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Здоровье
Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Недвижимость
Риелтор оценил предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника после 10 суток ареста
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест, написал на своей странице в Twitter начальник его предвыборного штаба Борис Золотаревский.
Футбол
«Авангард» покинут до 10 футболистов из-за введения потолка зарплат
До десяти игроков могут покинуть курский "Авангард" в зимнюю паузу, это связано с введением потолка зарплат в футбольном клубе и сокращением финансирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Экономика
Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес
С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Mail.Ru запустит конкурента YouTube
В 2020 году Mail.Ru Group запустит свой видеохостинг, который будет, наподобие YouTube, подбирать контент на основе персональных интересов пользователя.
Политика
Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
Авто
Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер
Китайский бренд Lynk & Co, который принадлежит концерну Geely и шведской Volvo, готовит к дебюту новый кроссовер с индексом 06.
Политика
Китай прокомментировал выдворение своих дипломатов из США
В Китае прокомментировали решение американских властей выдворить с территории США китайских дипломатов.
Экономика
Орешкин продемонстрировал свою некомпетентность – Михаил Хазин
Будучи членом правительства РФ, министр экономического развития России Максим Орешкин не смог воспрепятствовать политике денежных властей РФ, направленной против экономического роста, считает экономист Михаил Хазин.
Биатлон
Бабиков: я записал разговор с тренерами, чтобы меня снова не сделали крайним
Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как узнал о том, что после этапа Кубка мира в Эстерсунде он вынужден вернуться на родину.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия
Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Гаджеты
Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу
23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).