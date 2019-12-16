В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Кроме того, для компаний, сдающих отчетность по МСФО, расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на данных ФНС.

Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

Политика В Казахстане задумались о переименовании Алматы В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Политика В МИД Украины заявили о необходимости пересмотреть Минские соглашения В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Общество Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Финансы В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Происшествия Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника после 10 суток ареста Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест, написал на своей странице в Twitter начальник его предвыборного штаба Борис Золотаревский.

Футбол «Авангард» покинут до 10 футболистов из-за введения потолка зарплат До десяти игроков могут покинуть курский "Авангард" в зимнюю паузу, это связано с введением потолка зарплат в футбольном клубе и сокращением финансирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Экономика Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.

Происшествия Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Mail.Ru запустит конкурента YouTube В 2020 году Mail.Ru Group запустит свой видеохостинг, который будет, наподобие YouTube, подбирать контент на основе персональных интересов пользователя.

Авто Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер Китайский бренд Lynk & Co, который принадлежит концерну Geely и шведской Volvo, готовит к дебюту новый кроссовер с индексом 06.

Экономика Орешкин продемонстрировал свою некомпетентность – Михаил Хазин Будучи членом правительства РФ, министр экономического развития России Максим Орешкин не смог воспрепятствовать политике денежных властей РФ, направленной против экономического роста, считает экономист Михаил Хазин.

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.