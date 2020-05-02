с чего всё началось

Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кто есть кто в Сибири

Гаджеты Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии. 7

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Общество В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 43

Общество 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 14

Общество Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2» О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф. 1,2K

Футбол Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 241

Политика Россия выставила США счет за гуманитарную помощь Российские власти потребовали от США более 600 тысяч долларов за средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, которые доставили 1 апреля в Нью-Йорк в рамках гуманитарной помощи. 12

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 317

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Здоровье Назван основной признак заболевания коронавирусом Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист. 30

Здоровье Главврач рассказал об агрессивности COVID-19 В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились.

Религия Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху. 58

Общество В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общество Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.

Общество Минздрав оценил вероятность полного исчезновения коронавируса Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса в интервью "Парламентской газете". 5

Шоу-бизнес Надежда Бабкина выписалась из больницы Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье. 316

Технологии Компания Sony показала новую технологию виртуальной реальности Демонстрационный видеоролик с новой разработкой технологии для виртуальной реальности (VR) показала компания Sony, 3 мая сообщает портал The ACM Digital Library.

Общество 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. 396

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 2,3K