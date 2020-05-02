Коронавирус
REGNUMКак Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов»,— рассказала госпожа Малинникова.Коммерсантъ10:44
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Космос
Огромный астероид пролетел мимо Земли
Телеканал 360° 30 апреля в 08:47
Политика
Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило российских военных врачей в страну, несмотря на приглашение правительства.
News.ru 01 мая в 19:44
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
Faktom 13:13
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу
В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер 14:39
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
Футбол
Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов
Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.
ProstoProSport 15:45
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 07:55
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
Политика
Россия выставила США счет за гуманитарную помощь
Российские власти потребовали от США более 600 тысяч долларов за средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, которые доставили 1 апреля в Нью-Йорк в рамках гуманитарной помощи.
Территория новостей 07:50
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ
При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Ученые обнаружили природное средство от похмелья
Evo-rus.com 12:54
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит вчера в 09:47
Здоровье
Главврач рассказал об агрессивности COVID-19
В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились.
РИА Новости 17:38
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
РИА Новости вчера в 16:28
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
Общество
В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 16:05
Общество
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 17:47
Общество
Минздрав оценил вероятность полного исчезновения коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса в интервью "Парламентской газете".
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Технологии
Компания Sony показала новую технологию виртуальной реальности
Демонстрационный видеоролик с новой разработкой технологии для виртуальной реальности (VR) показала компания Sony, 3 мая сообщает портал The ACM Digital Library.
ИА Красная Весна 14:57
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla сделали «Мстителем» Marvel
Принадлежность к команде супергероев киновселенной Marvel подчеркнута тем, что в руках он держит Громсекиру и молот Мьельнир.
Российская газета вчера в 08:10
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47