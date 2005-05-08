Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кто есть кто в Сибири

Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал

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