Коронавирус

REGNUMREGNUMКак Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал

Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Оперштаб по коронавирусу в Якутии перепутал нули в количестве заболевших на Чаянде

Байкал2415:53

На месторождении в Якутии новую коронавирусную инфекцию предварительно выявили у трех тысяч сотрудников

Эхо Москвы11:05

Минздрав России подтвердил, что коронавирус предварительно выявили у 3 тысяч работников якутского месторождения

Медиазона06:40

Минздрав: у трех тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии предварительно выявили COVID-19

Дождь07:37

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского месторождения

ПРАЙМ06:29

Минздрав сообщил о 3 тыс. положительных тестов на вирус на Чаянде

РБК10:01

Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

РИА Новости03:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс 09:33
2
Общество

В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом

Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Здоровье

В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
11
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
849
Армия и оружие

Хотят лишить каракулевых шапок офицеров РФ

Как головной убор генералов и полковников Вооруженных Сил Российской Федерации папаха была введена Указом Президента Российской Федерации от 08.05.2005 г. № 531 Министерством обороны РФ разработан проект указа президента о замене каракулевых шапок у генералов и полковников Вооруженных сил, а также адмиралов и капитанов I ранга, на меховые.
Курьер. Среда. Бердск 30 апреля в 23:47
274
Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
138
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
260
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Авто

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

Новые автомобили 07:50
33
Здоровье

Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал «Российской газете» условие для появления иммунитета к коронавирусу.
Lenta.ru 18:57
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
743
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 18:43
Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
267
Политика

Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
2
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
38
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

Эхо Москвы вчера в 06:00
414
Футбол

Уткин: «Шалимов — тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой в полмиллиона долларов. И он еще называет кого-то дармоедом»

Ранее Шалимов записал в инстаграме видео, где назвал дармоедами тех, кто «хочет ничего не делать и получать деньги».
Sport24.ru 18:00
Хоккей

«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва

Спорт БИЗНЕС Online 04:59
Хоккей

Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ

Советский спорт 01:25
Общество

Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг.
ТАСС 16:55
Космос

Впервые марсианский грунт может оказаться на Земле

Sputnik Азербайджан 01 мая в 07:40
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
241
Здоровье

В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты

Лукьянов обратился к государственным медицинским учреждениям и частным клиникам и призвал их в период пандемии прекратить делать аборты .
Южный Федеральный 08:37
657
Гаджеты

Nvidia планирует догнать AMD с новыми видеокартами с 7 нм техпроцессом

Анонс новой линейки видеокарт, выполненных на 7 нм техпроцессе, от компании Nvidia, может состояться на днях, сообщает 3 мая IXBT.com Речь идёт об архитектуре Ampere, которая ляжет в основу GPU нового поколения.
ИА Красная Весна 13:42
7
Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
419
Общество

Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:13
19
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,7K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чаяндинское газовое месторождение
Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное