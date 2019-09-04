Нападающий испанской «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард французского «ПСЖ» Неймар сделал все возможное для возвращения в каталонский клуб.

Луис Суарес: «Неймар сделал все для возвращения в „Барселону“»

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