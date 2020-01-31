с чего всё началось

Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского перестать «шаромыжничать». Ранее польский дипломат заявил, что Варшава якобы имеет право требовать от Москвы репараций за «ущерб», нанесённый в годы Второй мировой войны.

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Кино 01 февраля в 19:00 пройдет спектакль «Гримм. НеСказки» Вильгельм и Якоб Гримм собрали и обработали множество народных немецких сказок, и все они наполнены волшебством и имеют, так или иначе, счастливый поучительный конец.

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Экономика Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.

Общество Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Космос Солнцестояние. Почему тормозится создание национальной Службы космической погоды? Два аппарата начнут службу в обсерваториях Иркутского государственного университета, Института солнечно-земной физики СО РАН, Дальневосточного отделения РАН в Уссурийске, а также на Кубе.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.