с чего всё началось

Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского перестать «шаромыжничать». Ранее польский дипломат заявил, что Варшава якобы имеет право требовать от Москвы репараций за «ущерб», нанесённый в годы Второй мировой войны.

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Общество Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Здоровье Губернатор подтвердил диагноз «коронавирус» у тюменской студентки Девушка прилетела в Тюмень из Китая с четырьмя соотечественниками Информация о заболевании студентки коронавирусом в Тюмени подтвердилась, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Происшествия Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах В США два человека погибли, столько же получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой в субботу во время похорон в церкви города Ривьера-Бич (штат Флорида).

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.