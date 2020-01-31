Политика
RT на русскомКак Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского перестать «шаромыжничать». Ранее польский дипломат заявил, что Варшава якобы имеет право требовать от Москвы репараций за «ущерб», нанесённый в годы Второй мировой войны.
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с чего всё началось
«Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова»,— написала госпожа Захарова в Facebook.Коммерсантъвчера в 18:42
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Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия
Новостной фронтвчера в 16:04
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