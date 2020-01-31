Политика

RT на русскомRT на русскомКак Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова призвала замглавы МИД Польши Павла Яблонского перестать «шаромыжничать». Ранее польский дипломат заявил, что Варшава якобы имеет право требовать от Москвы репараций за «ущерб», нанесённый в годы Второй мировой войны.
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«Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова»,— написала госпожа Захарова в Facebook
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Коммерсантъвчера в 18:42

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Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

RT на русском14:58

Пушков: шансы Польши получить репарации от России - ниже нуля

Вести.Ru02:55

Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия

Новостной фронтвчера в 16:04

Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

РИА Новостивчера в 19:01

«Ниже нуля» — Пушков оценил шансы Польши на получение репараций от России

REGNUMвчера в 16:49

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Известиявчера в 19:09

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

BaltNews.lt30 января в 02:05
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Общество

Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:50
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В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе

В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».
РБК 23:24
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
РИА Новости 23:12
Политика

Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Вести.Ru 09:50
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Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе

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ТАСС вчера в 01:12
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Газета.Ru 17:10
Авто

Geely готовит к дебюту новый кроссовер HaoYue

Китайская компания Geely готовит к дебюту новый кроссовер HaoYue.
Goroday.ru 30 января в 10:17
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
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Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru вчера в 07:28
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 02:28
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК вчера в 11:09
Киберспорт

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Дни24 06:45
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От самого большого до самого маленького: всю серию iPhone 12 сравнили между собой и с iPhone 11

Макеты демонстрируют размеры и общий дизайн базового 5,3-дюймового iPhone 12, 5,9-дюймового iPhone 12 и 6,4-дюймового iPhone 12 Pro.
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Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
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Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

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Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Хоккей

«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз».
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В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении.
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Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

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Футбол

Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 19:36
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Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Российская газета 22:05
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Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
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