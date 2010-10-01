Политика
Вести.RuКак Россия борется с COVID-19
В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется граница даже с Белоруссией. Все это важно, ведь украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус, то в Россию их после этого пускать рискованно.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Технологии
Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса
По сообщению американской компании конференция WWDC 2020 в этом году пройдет в онлайн-формате.
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль уменьшился к доллару и евро.
Политика
Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.
Политика
Путин заявил, что России плевать на санкции
Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.
Авто
Индийская версия Hyundai Solaris получит турбомотор
Южнокорейская компания Hyundai опубликовала официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris для рынка Индии, где модель известна под названием Verna.
Армия и оружие
75 лет назад началась масштабная операция по освобождению Вены
Музыка
Клип группы Little Big для «Евровидения» собрал 2 млн просмотров
Клип на песню Uno, который представила участвующая в «Евровидении-2020» от России группа Little Big, за десять часов собрал почти два миллиона просмотров.
Политика
Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Юристы, ученые, журналисты и писатели из России обратились с открытым письмом к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Общество
Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Одессу и Львов закрыли на карантин
Ранее мэр Львова Андрей Садовый в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в городе закроют все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Общество
Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США
Сиэтл, США, 16 марта 2020, 10:24 — REGNUM Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта.
Общество
В Екатеринбурге 17 марта закрываются школы и детсады
С 17 марта екатеринбургские школы и детсады закроют для посещения.
Шоу-бизнес
Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Происшествия
У ирландца подтвердился коронавирус в Мурманске
В городе Мурманске с положительным результатом теста на коронавирус госпитализирован уроженец Ирландии.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Экономика
Алекперов увеличил свою долю в «Лукойле» до 3,1%
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 950 млн рублей, увеличив свою долю до 3,11% с 3,08%.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Здоровье
В Иркутской области отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса
На прошедших выходных в Иркутске должен был состояться фестиваль «Крымская весна», но его отменили из-за риска распространения заболеть.
Музыка
Егор Крид и Юлия Барановская на фестивале «Жара Music Awards» в Сочи
Люди говорят: В Сочи на Курорте Красная Поляна прошел музыкальный фестиваль «Жара».
Экономика
План поддержки отечественной экономики подготовили в правительстве
Среди мероприятий, направленных на снижение негативных последствий от распространения коронавируса, называются налоговые каникулы для бизнес-сообщества, оплачиваемые больничные листы находящимся на карантине гражданам, создание спецфонда объемом в 300 млрд. рублей.
Общество
Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса
Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.