В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется граница даже с Белоруссией. Все это важно, ведь украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус, то в Россию их после этого пускать рискованно.

Как Россия борется с COVID-19

Политика Путин заявил, что России плевать на санкции Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.

Авто Индийская версия Hyundai Solaris получит турбомотор Южнокорейская компания Hyundai опубликовала официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris для рынка Индии, где модель известна под названием Verna.

Происшествия Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19 Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Общество Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Общество Одессу и Львов закрыли на карантин Ранее мэр Львова Андрей Садовый в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в городе закроют все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Здоровье ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.

Общество В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Происшествия В Москве обстреляли девушек-промоутеров На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.