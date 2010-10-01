Политика

Вести.RuВести.RuКак Россия борется с COVID-19

В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется граница даже с Белоруссией. Все это важно, ведь украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус, то в Россию их после этого пускать рискованно.
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Как Россия борется с COVID-19

Вести.Ruвчера в 14:07
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РосТВ: в ближайшую неделю Россия закроет границу с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 16:51
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Технологии

Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса

По сообщению американской компании конференция WWDC 2020 в этом году пройдет в онлайн-формате.
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Финансы

Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль уменьшился к доллару и евро.
Газета.Ru 03:18
Политика

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.
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Политика

Путин заявил, что России плевать на санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.
Газета.Ru 02:46
Авто

Индийская версия Hyundai Solaris получит турбомотор

Южнокорейская компания Hyundai опубликовала официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris для рынка Индии, где модель известна под названием Verna.
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75 лет назад началась масштабная операция по освобождению Вены

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Клип на песню Uno, который представила участвующая в «Евровидении-2020» от России группа Little Big, за десять часов собрал почти два миллиона просмотров.
Национальная служба новостей 13 марта в 05:40
Политика

Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Юристы, ученые, журналисты и писатели из России обратились с открытым письмом к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

SpeedMe вчера в 02:16
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество

Одессу и Львов закрыли на карантин

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в городе закроют все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Lenta.ru 02:13
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 06:03
Общество

Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США

Сиэтл, США, 16 марта 2020, 10:24 — REGNUM Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта.
REGNUM 03:24
Общество

В Екатеринбурге 17 марта закрываются школы и детсады

С 17 марта екатеринбургские школы и детсады закроют для посещения.
Европейско-Азиатские новости 03:16
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Ведомости вчера в 21:15
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Происшествия

У ирландца подтвердился коронавирус в Мурманске

В городе Мурманске с положительным результатом теста на коронавирус госпитализирован уроженец Ирландии.
Московский Комсомолец Мурманск 03:42
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Российская газета 00:52
Экономика

Алекперов увеличил свою долю в «Лукойле» до 3,1%

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 950 млн рублей, увеличив свою долю до 3,11% с 3,08%.
ТАСС 03:33
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета вчера в 14:39
Здоровье

В Иркутской области отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

На прошедших выходных в Иркутске должен был состояться фестиваль «Крымская весна», но его отменили из-за риска распространения заболеть.
SM News 02:11
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

Lenta.ru 02:30
Музыка

Егор Крид и Юлия Барановская на фестивале «Жара Music Awards» в Сочи

Люди говорят: В Сочи на Курорте Красная Поляна прошел музыкальный фестиваль «Жара».
Peopletalk вчера в 13:49
Экономика

План поддержки отечественной экономики подготовили в правительстве

Среди мероприятий, направленных на снижение негативных последствий от распространения коронавируса, называются налоговые каникулы для бизнес-сообщества, оплачиваемые больничные листы находящимся на карантине гражданам, создание спецфонда объемом в 300 млрд. рублей.
Южный Федеральный 03:37
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
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