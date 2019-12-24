Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъКак Россия и Украина наладили газовую связь

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Как Россия и Украина наладили газовую связь Россия и Украина начинают 2020 год с новой страницы в газовых отношениях, традиционно проблемных и крайне политически чувствительных. Заключенный в последний момент контракт вызывает много вопросов, особенно к уступкам российской стороны.
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Как Россия и Украина наладили газовую связь

Коммерсантъвчера в 18:03

Газ про запас: сохранение украинского транзита обеспечит Европу с избытком

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