Энергетика
КоммерсантъКак Россия и Украина наладили газовую связь
Как Россия и Украина наладили газовую связь Россия и Украина начинают 2020 год с новой страницы в газовых отношениях, традиционно проблемных и крайне политически чувствительных. Заключенный в последний момент контракт вызывает много вопросов, особенно к уступкам российской стороны.
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Газ про запас: сохранение украинского транзита обеспечит Европу с избытком
Евразия Daily24 декабря в 08:12
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Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
Армия и оружие
Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая
Авто
В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%
В 2019 году в Петербурге объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба агентства "Auto-Dealer-СПб".
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Футбол
Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Общество
Сергей Цивилев нашел деньги на погашение шахтерам долгов по зарплате
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев собрал рабочее совещание с руководителями компаний, задолжавших зарплаты работникам, и главами городов, где находятся предприятия.
Политика
РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Футбол
Объявлена сборная десятилетия чемпионата России
Российская премьер-лига (РПЛ) собрала сборную десятилетия, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск
В ростовском аэропорту Платов экстренную посадку совершил самолет «Иракских авиалиний», следовавший из Багдада в Минск.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Общество
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Технологии
Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России
Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».